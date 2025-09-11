우리 댕댕이가 비만? ‘반려동물 다이어트’ 성공하려면 [개st상식]
국내 반려동물 비만 비율 14.7%
디지털 기기 활용 비만 관리 활성화
어느새 가을입니다. 폭염이 가는 건 반갑지만 선선한 날씨와 함께 돌아오는 반갑지 않은 한 가지가 있죠. 식욕입니다. 돌아온 식욕에 살이 찌는 건 사람만이 아닙니다. 가을에는 반려견들도 살찌지 않게 주의해야 합니다. 특히 아파트 생활을 하는 한국의 반려견들은 비만에 취약한 편입니다. ‘KB 2025 한국 반려동물 보고서’에 따르면 국내 반려동물 중 수의사의 ‘비만 판정’을 받은 동물은 무려 14.7%입니다.
사람도 마찬가지지만 동물에게도 비만은 건강에 치명적인 질병입니다. 비만 반려동물의 수명은 정상 체중 개체보다 약 1.5년 짧습니다. 사람과 마찬가지로 비만은 고혈압, 당뇨, 간·심장·뇌 기능 저하 같은 만성질환의 원인이 되고, 합병증으로 이어져 복합적인 건강상 문제를 일으킵니다. 나이가 들수록 내분비질환, 관절질환, 종양 등 여러 난치성 질환으로 이어질 가능성도 높아집니다.
반려동물의 비만은 가계에도 부담을 줍니다. 비만 반려동물을 기르는 가구의 월 양육비는 28만3000원으로, 정상 체중을 유지하는 가구보다 1.6배 많습니다. 비만으로 인한 진료와 치료비가 늘어나기 때문입니다.
반려동물이 비만해지는 원인은 사람과 크게 다르지 않습니다. 사료, 간식 등의 열량을 과잉 섭취하거나 운동량이 부족하면 쉽게 비만해질 수 있습니다. 특정 질병이나 질환 치료 과정에서 비만이 나타나기도 합니다. 중성화 수술 이후 호르몬 변화가 생기거나, 한쪽 눈이 안 보이는 질병 때문에 산책을 꺼리게 되면서 살이 오르는 경우도 있죠.
그러나 통통하게 살이 오른 모습이 귀엽다는 인식 때문에 보호자들이 비만을 늦게 알아차릴 때도 많습니다. 체중 측정이나 신체충실지수(BCS) 계산을 통해 보호자가 간이로 비만 여부를 추정하는 방식이 있지만 아직 대중적 인식이 높지 않은 상황입니다. 특히 산책을 하지 않는 반려묘의 경우 심각한 상태가 되어서야 동물병원을 방문하는 경우가 많아 수의사의 비만 판정을 아예 받지 못하는 경우가 무려 66.7%로 조사됐습니다.
해외에서는 체계적으로 반려동물의 비만을 관리할 수 있는 가정용 앱이 활성화돼 있습니다. 30년 경력의 수의 테크니션이 개발한 ‘처비 도그네이션’과 ‘팻캣 소사이어티’ 같은 것들입니다. 비만 진단, 간단한 건강이상 확인이 가능하며 반려동물의 목표 체중을 추적하고 운동과 식사 시간을 알려줍니다. 또 수의사에게 월별 보고서가 자동으로 전송돼 동물병원에 가지 않고도 전문가의 도움을 받아 원활한 체중 관리가 가능합니다.
국내에서도 다양한 서비스가 생겨나고 있습니다. 반려동물 스마트 건강관리 기업 액티브펫 회사가 출시한 어플리케이션 ‘액티브펫’은 반려동물 맞춤형 비만관리 솔루션을 제공합니다. 반려동물 사진을 제출하면 분석을 통해 비만도를 1~9단계로 분류하고, 항비만 기능성 성분이 포함된 간식과 운동을 처방합니다. 농식품 공공데이터를 활용해 사료정보·동물등록정보·동물병원 진료기록도 반영했습니다. 마찬가지로 AI(인공지능)를 이용해 반려견 비만 케어를 하는 기업 펫런은 최근 반려견 다이어트 특화 제품인 ‘팻번(FAT BURN)’ 라인업을 출시하기도 했습니다.
반려동물 체중 관리를 위한 스마트 웨어러블 기기 선호도도 높습니다. 스마트워치처럼 활동량을 직접 확인해 체계적으로 비만 관리가 가능합니다. 반려동물 디지털 헬스케어 서비스 ‘펫케어’를 운영 중인 KT는 사물인터넷(IoT) 통신 기능이 탑재돼 주기적으로 반려견 활동량을 기록하는 반려견용 스마트워치 ‘페보프로’, 데이터 기반 자동 급식기 ‘펫위즈’를 선보였습니다.
