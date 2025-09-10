시사 전체기사

[속보] 이재용 아들, 이달 해군 입대…美 시민권 포기

입력:2025-09-10 13:55
수정:2025-09-10 14:12
공유하기
글자 크기 조정
이재용 삼성전자 회장이 지난달 24일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하고 있다. 연합뉴스

이재용 삼성전자 회장의 아들 지호씨가 미국 시민권을 포기하고 다음 달 군에 입대한다.

10일 재계에 따르면 이씨는 다음 달 15일 139기 해군 사관후보생으로 입대한다. 이씨는 국방의 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기한 것으로 전해졌다. 복수국적자가 장교로 복무하기 위해서는 외국 시민권을 포기해야 한다.

교육훈련기간을 포함한 복무기간은 총 39개월이다. 이씨는 11주의 교육 훈련을 거쳐 오는 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 이씨의 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관할 때 결정된다.

한편 2000년 미국에서 태어난 이씨는 복수 국적자다. 캐나다에서 고등학교를 졸업한 후 프랑스 파리 소재 대학에 입학, 이후 교환학생으로 미국에서 학업을 이어온 것으로 알려져 있다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
도암댐 24년 만에 열린다…강릉, 도암댐 물 공급 받기로
“애기야 이리와” 관악구서 초등생 유인 시도 60대 검거
‘고무보트’ 밀입국 중국인 추가 검거…4명 추적 중
“강아지 잘 있나” 尹, 구치소 밀반입 휴대폰으로 반려견 사진 봐
[속보] 코스피, 장초반 직전 연고점 뚫고 3300대 진입
[단독] ‘양평고속도로 특혜 의혹’ 국토부 서기관 대기발령
경찰, 하이브 ‘부정거래’ 의혹 방시혁 15일 첫 소환
대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀
국민일보 신문구독