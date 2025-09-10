[속보] 이재용 아들, 이달 해군 입대…美 시민권 포기
이재용 삼성전자 회장의 아들 지호씨가 미국 시민권을 포기하고 다음 달 군에 입대한다.
10일 재계에 따르면 이씨는 다음 달 15일 139기 해군 사관후보생으로 입대한다. 이씨는 국방의 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기한 것으로 전해졌다. 복수국적자가 장교로 복무하기 위해서는 외국 시민권을 포기해야 한다.
교육훈련기간을 포함한 복무기간은 총 39개월이다. 이씨는 11주의 교육 훈련을 거쳐 오는 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 이씨의 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관할 때 결정된다.
한편 2000년 미국에서 태어난 이씨는 복수 국적자다. 캐나다에서 고등학교를 졸업한 후 프랑스 파리 소재 대학에 입학, 이후 교환학생으로 미국에서 학업을 이어온 것으로 알려져 있다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사