“나 너무 힘들어” AI에 위로 받는 당신을 위한 조언

가끔은 인공지능(AI)이 내 마음을 더 잘 아는 것 같다. 남자친구보다 낫다는 생각도 하곤 한다”고 말했다.

늘어나는 ‘AI 상담’… 그 이유는?



‘AI 기반 심리상담에 대한 인식조사’ 결과를 보면

AI를 상담에 이용한 비율이 11%에 달했다. 전문 상담사와 상담한 비율이 16%인 것과 비교하면 높은 수치라고 할 수 있다.

하버드비즈니스리뷰는 AI가 사용되는 가장 많은 분야가 ‘상담&컴패니언십’이라고 밝힌 적도 있다.

미국 워싱턴포스트(WP)가 지난 6일(현지시간) 보도한 내용에 따르면 그 이유는 모두가 짐작하는 것과 크게 다르지 않다. 비용을 아낄 수 있고 시간과 공간의 제약도 덜 받기 때문이다.

타인에게는 이를 숨길 것을 권하고 유서까지 작성해줬다.

키스 사카타 UCSF 정신과 의사는 “AI를 사용한 뒤 정신병으로 입원한 사례들을 봐왔다”며 “AI가 환자들을 잘못된 방향으로 이끌 수 있다”고 경고했다.

'AI 상담'에 빠졌다면? 전문가들이 전한 조언



약 15억 달러(약 2조800억원)로 추산되는 해당 시장의 규모는

2030년에는 51억달러(7조818억원)까지 성장할 것으로 전망되고 있다.

존 토러스 베스 이스라엘 디코니스메디컬센터의 디지털 정신의학부 책임자는 “치료나 연애 목적으로 AI와 수많은 시간을 보낸다면 자신을 돌아봐야 한다”고 전했다. 그러면서

“AI보다는 의학적인 효능이 검증된 애플리케이션, 운동, 명상 등이 더 도움이 될 수 있다“며 ”

시간과 공간의 제약이 있더라도 인간과 상담하는 것이 좋다”고 말했다.