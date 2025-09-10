시사 전체기사

부산시, 암모니아 친환경에너지 특구 실증 완료

입력:2025-09-10 13:23
공유하기
글자 크기 조정
부산시 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 실증으로 건조된 하이브리드 추진 선박 모습. 부산시 제공

부산시는 암모니아 기반 친환경에너지 규제자유특구 실증 사업을 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다. 이번 실증은 안전성과 사업성을 동시에 검증한 첫 사례로, 탄소중립과 친환경 해양도시 조성을 위한 핵심 성과로 평가된다.

부산은 2021년 규제자유특구로 지정된 뒤 부산테크노파크와 17개 사업자가 함께 총 337억원 규모의 실증을 진행했다. 주요 내용은 △암모니아 연료전지 하이브리드 선박 건조·운항 △액화암모니아 표준 용기 실증 △이동형 기반 선박용 벙커링 충전 및 안전성 검증이다.

그동안 신규 고용 331명, 투자유치 1100억원, 매출 400억원, 특허 21건 등 성과를 냈으며, 지난해 선박 해상 진수와 올해 벙커링 부지 계약도 완료했다. 시는 향후 해양수산부·산업통상자원부와 협력해 ‘암모니아 안전기준(안)’을 마련하고 제도화를 추진할 계획이다.

박동석 시 첨단산업국장은 “부산이 탄소중립과 미래 해양에너지 산업을 선도하는 글로벌 도시로 도약하는 기반을 마련했다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
844
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] ‘유령 기지국’ 해킹 알고도 “이상 없다”… KT, 국회 허위보고
‘고무보트’ 밀입국 중국인 추가 검거…4명 추적 중
“강아지 잘 있나” 尹, 구치소 밀반입 휴대폰으로 반려견 사진 봐
[속보] 코스피, 장초반 직전 연고점 뚫고 3300대 진입
[단독] ‘양평고속도로 특혜 의혹’ 국토부 서기관 대기발령
30대 ‘쉬었음’ 인구 32만8000명…8월 기준 역대 최고
대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀
‘국민평형’ 자리 내줘야할 판…84㎡ 청약 경쟁률 4년째 누른 59㎡
국민일보 신문구독