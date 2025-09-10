마포 ‘플랫폼 P’ 개관 5주년 기념 행사 12~13일 개최

신생 출판사·1인 창작자 거점 자리잡아

플랫폼 P 센터 공간 굿즈 전시

마포출판문화진흥센터 ‘플랫폼 P’가 개관 5주년을 맞아 오는 12일부터 이틀간 기념 행사를 개최한다.

2020년 문을 연 플랫폼 P는 신생 출판사와 1인 창작자를 위한 업무·창작 거점으로 자리 잡으며, 지금까지 200여곳의 출판사와 창작자가 이곳을 거쳐 갔다.

플랫폼 P 개관 5주년 행사 포스터