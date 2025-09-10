12일 인천 남동체육관서 ‘제52회 옹진군민의 날 기념 종합행사’

제52회 옹진군민의 날 기념 종합행사 안내문. 옹진군 제공

체육행사는 군민 남녀노소 모두가 참여하는 화합의 장으로 마련하기 위해 대형 공을 굴리며 협동심을 발휘하는 ‘지구를 굴려라’, 풍선을 높이 쌓아 올리는 ‘비전 풍선탑 쌓기’, 체력과 팀워크를 겨루는 ‘대형 바톤 릴레이’, 응원 열기를 더하는 ‘대형 박 터트리기’ 등으로 진행될 예정이다.