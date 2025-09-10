도암댐 24년 만에 열린다…강릉, 도암댐 물 공급 받기로
극심한 가뭄을 겪고 있는 강원도 강릉시가 가뭄 해소를 위해 평창 도암댐 도수관로에 있는 비상 방류수를 한시적으로 사용하기로 했다.
도암댐 비상급수는 관로 설치 등 준비과정을 거쳐 빠르면 20일쯤 시험 가동한다. 정상 가동될 경우 하루 1만t씩 용수 공급이 가능할 전망이다. 도수관로 길이는 15.6㎞로 15만t가량의 물이 담겨 있는 것으로 알려져 있다. 시는 이번 결정에 앞서 시의회, 시민사회단체협의회, 읍·면·동 이통장협의회, 주민자치협의회 등을 대상으로 의견을 수렴했다.
환경부가 도암댐 도수관로 비상 방류수 수질을 분석한 결과 정수처리를 통해 먹는 물 수질 기준을 만족하는 데 문제없는 것으로 나타났다.
이에 따라 시는 이른 시일 내 학계, 시민단체 등과 함께 수질검증위원회를 구성할 방침이다. 위원회는 비상 방류수 수질, 방류체계의 안정성 등을 엄격하게 관리해 시민들이 양호한 생활용수를 공급받도록 조치할 계획이다.
또한 환경부와 원주지방환경청은 비상 방류를 시작한 뒤 비상 방류수 수질분석 결과를 공개할 예정이다. 시도 홍제정수장 유입수와 수돗물의 수질을 시민들에게 투명하게 공개하기로 했다.
수질검증위원회는 비상급수 과정에서 자체 수질검사를 한다. 환경부와 수질 교차검증 결과 생활용수 원수로서 부적합할 경우 비상방류를 중단한다.
현재 시는 비상 방류수를 홍제정수장으로 공급하기 위한 공사를 진행 중이다. 한국수력원자력도 비상급수 지원을 위한 시설 설치에 나설 방침이다.
강릉시는 “비상방류로 1일 1만t의 원수가 확보될 경우 오봉저수지의 저수율 하락세를 늦추는 데 많은 도움이 될 것”이라고 말했다. 강릉 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 이날 현재 12.1%에 불과하다.
앞서 강원도는 지난 7일 도청 제2청사에서 강릉 수자원 확보 긴급 대책회의를 열고 도암댐 도수관로를 활용한 용수 활용 여부를 논의했다. 그동안 발전방류를 반대해 온 정선‧영월군도 비상방류에 찬성 입장을 내놨다.
도암댐은 1990년 평창 대관령면에 건설된 발전용 댐으로 저수량은 3000만t에 달한다. 하지만 댐 상류에서 유입된 가축 분뇨, 유기질비료, 토사 등 퇴적물로 수질이 급속히 악화했다.
댐 방류수가 정선, 영월, 강릉 하천에 심각한 오염을 일으켜 2001년부터 발전 방류가 중지된 상태다. 당시 도암댐 수질은 4급수 수준이었던 것으로 알려졌다.
그러나 2006년 가축분뇨법 제정으로 축산분뇨 오염 관리가 본격화됐고 2007년 비점오염관리지역 지정에 따라 도암댐 상류에서 오염원 저감 사업이 꾸준히 진행되면서 수질이 많이 개선됐다는 게 환경부의 설명이다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
