디지스트 세계공학교육포럼·공과대학장 세계대회 개최
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 21~25일 대구 엑스코와 디지스트에서 세계 최대 규모의 공학교육 학술행사인 ‘2025 세계공학교육포럼 및 공과대학장 세계대회(WEEF & GEDC 2025)’를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 디지스트와 한국공학교육학회(KSEE)가 공동 주최해 ‘우리가 필요로 하는 공학교육’을 주제로 열린다. 공학교육 혁신, 신기술 통합, 지속가능성, 교육의 질 향상, 공학인의 사회적 책임 등 전 세계적 현안을 폭넓게 다룰 예정이다.
행사에는 50여개국에서 800여명의 학계, 산업계, 연구기관, 정부 관계자가 참석해 글로벌 네트워크를 강화하고 산·학·연 협력 확대 방안을 논의한다. 주요 프로그램으로는 기조강연, 리더십 세션, 논문 발표, 학생 프로그램, 기업 포럼, 네트워킹 만찬 등 다양한 교류의 장이 마련된다.
이건우 디지스트 총장은 “디지스트는 피지컬 AI, 휴먼 디지털 트윈, 퀀텀 센싱 등 3대 미래전략 분야를 중심으로 국가와 지역 발전에 기여하고 있다”며 “이번 국제 행사를 통해 디지스트의 혁신적 연구 역량과 교육 비전을 세계무대에 알리고 글로벌 협력 네트워크를 강화해 국제적 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사