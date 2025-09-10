충남도, 12∼14일 ‘이스포츠 페스티벌 인 충남’ 개최

지난해 개최한 ‘이스포츠 페스티벌 인 충남’에 참가한 일본 구마모토현 치하라다이고등학교 학생들. 충남도 제공

도는 앞으로 충남을 세계적인 이스포츠 중심지로 육성하고 디지털 시대에 걸맞은 국제 청소년 교류 모형을 만들어갈 계획이다.