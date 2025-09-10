충남도, 12∼14일 ‘이스포츠 페스티벌 인 충남’ 개최
충남도는 오는 12∼14일 천안청소년복합커뮤니티센터에서 ‘2025 이스포츠 페스티벌 인 충남’을 개최한다고 10일 밝혔다.
지난해 일본 나라현과 시즈오카현, 구마모토현의 청소년을 초청한 데 이어 올해는 인도네시아 서바자주 청소년까지 초청해 진행한다.
참가자들은 ‘이스포츠 친선 교류전’을 통해 실력을 겨루고, 국내 대표 게임 기업을 방문해 게임 산업의 최신 흐름을 체험할 예정이다.
또 충남안전체험관을 방문해 지진·화재·재난 대응 훈련을 체험하며 위기 대응 능력과 안전 의식을 높이는 시간을 갖는다.
도는 앞으로 충남을 세계적인 이스포츠 중심지로 육성하고 디지털 시대에 걸맞은 국제 청소년 교류 모형을 만들어갈 계획이다.
윤주영 도 투자통상정책관은 “이스포츠는 전 세계 청소년이 언어와 문화를 넘어 소통할 수 있는 새로운 국제 공용어와 같다”며 “각국 청소년 간의 우정을 깊게 하고 미래세대를 주축으로 한 지방외교의 모범 사례가 되도록 할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
