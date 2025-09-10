인천세종병원, 산부인과 부문 로봇수술 활성화 견인

송민경 인천세종병원 과장(산부인과)이 다빈치SP 단일공 로봇수술 장비를 조작하고 있다. 인천세종병원 제공

송 과장은 최근 직경 10.5㎝에 달하는 거대 난소종양절제술과 직경 11㎝의 거대 자궁근종절제술, 12개 이상의 자궁근종이 있는 환자를 대상으로 한 자궁근종절제술 등 고난도 수술을 다빈치SP 단일공 로봇수술 장비를 활용해 시행했다.

송 과장은 “다빈치SP 단일공 로봇수술은 단순히 절개 부위를 줄이는 것에 그치지 않고 3D 고해상도 영상과 정밀한 로봇 팔을 통해 기존 복강경 방식보다 훨씬 안전하고 완성도 높은 수술을 가능하게 한다”며 “환자별 상태에 맞춘 최적의 수술법을 통해 치료 효과를 극대화하고 회복 기간도 단축할 수 있다”고 설명했다.