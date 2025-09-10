인천세종병원, 산부인과 부문 로봇수술 활성화 견인
인천세종병원은 송민경 과장(산부인과)이 단일공 로봇수술 장비를 활용한 고난도 수술을 잇따라 성공했다고 10일 밝혔다.
송 과장은 최근 직경 10.5㎝에 달하는 거대 난소종양절제술과 직경 11㎝의 거대 자궁근종절제술, 12개 이상의 자궁근종이 있는 환자를 대상으로 한 자궁근종절제술 등 고난도 수술을 다빈치SP 단일공 로봇수술 장비를 활용해 시행했다.
일반적으로 수술 난이도가 높은 경우 절개 범위 확대가 불가피하다. 이에 따라 환자의 회복 속도가 더딜 수 있다.
그러나 송 과장은 정밀한 술기와 풍부한 임상 경험을 바탕으로 고난도 수술에도 다빈치SP 단일공 로봇수술 방식을 적용, 환자의 통증과 흉터를 줄이고 빠른 회복과 조기 일상 복귀를 이끌어 냈다. 그는 수술 대부분을 다빈치SP 단일공 로봇수술 방식으로 집도하는 숙련된 전문가로 국내 산부인과 부문 단일공 로봇수술 활성화를 견인하고 있다.
인천세종병원이 지난 2023년 다빈치SP 단일공 로봇수술 장비를 도입한 뒤 시행한 로봇수술 수백례 중 송 과장 등 산부인과 의료진이 단일공 로봇수술을 적용한 비율은 41%에 달한다.
송 과장은 “다빈치SP 단일공 로봇수술은 단순히 절개 부위를 줄이는 것에 그치지 않고 3D 고해상도 영상과 정밀한 로봇 팔을 통해 기존 복강경 방식보다 훨씬 안전하고 완성도 높은 수술을 가능하게 한다”며 “환자별 상태에 맞춘 최적의 수술법을 통해 치료 효과를 극대화하고 회복 기간도 단축할 수 있다”고 설명했다.
이어 “앞으로도 환자들이 더욱 안전하고 신속하게 회복할 수 있는 수술 환경을 만들고 나아가 인천세종병원이 국내 다빈치SP 단일공 로봇수술을 대표하는 병원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
