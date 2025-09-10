전북경찰, 400억 불법 스포츠도박 사이트 일당 검거… 경찰·인터폴 공조
경찰이 국제형사경찰기구(인터폴)와 공조해 400억원대 불법 도박사이트를 운영한 일당을 붙잡아 구속 송치했다.
전북경찰청은 불법 스포츠도박 사이트를 운영한 혐의(도박공간개설)로 A(40대)씨 등 2명을 구속 송치했다고 10일 밝혔다.
A씨 등은 지난 2023년 6월부터 2024년 4월까지 필리핀에 거점을 두고 바카라, 슬롯 머신, 스포츠 토토 등을 제공하는 불법 도박사이트를 개설한 혐의를 받고 있다.
사이트 가입자는 1000여명에 달하며, 도박자금 규모는 400억원 상당으로 확인됐다.
이들은 1년여간 한국과 필리핀을 오가며 사이트를 운영하다가 경찰과 인터폴의 공조 수사 끝에 검거됐다.
A씨는 지난 3일 다른 범죄 피의자들과 함께 한국으로 호송됐다.
경찰은 국내에서 사이트 운영을 도왔던 공범 10여명도 도박 공간개설 혐의로 송치하고, 이들이 숨겨둔 범죄수익금 12억원도 기소 전 추징 보전했다.
경찰 관계자는 “도박사이트를 개설한 총책을 구속 송치했고, 범행을 도운 이들을 추가로 쫓고 있다”며 “해외를 거점으로 하는 도박사이트 운영자들을 끝까지 추적해 검거하겠다”고 말했다.
