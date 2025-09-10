경기도민 10명 중 9명, ‘기후위기’ 심각한 사회문제로 받아들여
경기도민 10명 중 9명이 기후위기를 심각한 사회문제로 받아들이고 있는 것으로 나타났다.
경기도는 지난달 7일부터 11일까지 만 18세 이상 도민 2000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 10일 발표했다.
발표에 따르면 응답자 89%가 ‘기후위기가 심각하다’고 응답했으며, 56%는 ‘매우 심각하다’고 답했다.
중앙정부와 지자체 차원의 적극적 대응 필요성에 대해서는 65%가 ‘매우 필요하다’고 답했다.
이에 대해 경기도는 도민들의 기후위기 의식과 높은 정책적 요구가 확인됐다고 설명했다.
경기도가 지난 3년간 추진해 온 기후정책에 대해서는 도민 과반 이상인 57%가 긍정평가를 내렸다. 부정평가는 30%였다.
경기도는 기후위기를 단순한 환경 문제를 넘어 지속가능한 미래를 위한 경제 문제이자 성장 전략으로 여기고 ‘기후경제’ 관점에서 정책을 추진하고 있다.
정책별로는 ‘기후행동 기회소득’이 80%로 가장 높은 지지를 받았다.
이어 경기RE100(78%), 기후보험(74%), 기후펀드(72%), 기후위성(67%) 순이었다.
도민 절반(50%)은 경기도 기후정책이 중앙정부나 다른 지자체와 차별성이 있다고 평가해 ‘그렇지 않다’는 응답(39%)을 웃돌았다.
김동연 지사는 최근 청정대기 국제포럼에서 “경기도는 공공부문 RE100, 기후행동 기회소득, 기후보험 등 전국 최초의 기후정책을 추진해왔다”며 “앞으로도 기후위성, 기후펀드 등 경기도 선도정책의 경험과 데이터를 중앙정부와 국제사회에 나누면서 세계의 기후행동을 이끌겠다”고 밝힌 바 있다.
차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “도민들의 높은 위기의식과 정책적 요구를 확인했다”며 “경기도가 선제적으로 추진해 온 기후위기 대응 정책들이 중앙정부 기후정책의 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
이번 조사는 만 18세 이상 경기도민 2000명 대상 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다.
