“한국문학은 K-컬처의 원천”…‘대한민국 문학축제’ 첫 개최
문화체육관광부는 한국문학번역원, 한국문화예술위원회, 국립한국문학관, 한국출판문화산업진흥원과 함께 12∼25일 서울 대학로를 비롯해 전국 각지에서 ‘2025 대한민국 문학축제’를 개최한다고 10일 밝혔다.
올해 처음 열리는 ‘대한민국 문학축제’는 한강 작가의 노벨문학상 수상을 계기로 우리 문학에 대한 국내외적 관심을 이어가고, 문학이 가진 사회적 연대와 정서적 치유 등의 가치를 확산하기 위해 기획됐다. 올해로 14회를 맞은 ‘서울국제작가축제’와 10주년을 맞은 ‘문학주간’ 등 국내 대표 문학 행사를 비롯해 국립한국문학관 특별전과 ‘문학나눔’ 사업 등을 통합했다.
12일 서울 인사동 그라운드서울에서 한국과 중국을 대표하는 현기영과 옌롄커 작가의 대담으로 축제의 시작을 알린다. 현기영은 '순이 삼촌'을 통해 제주 4·3사건 등 한국 현대사의 아픔을 깊이 있게 다룬 작가이고, 옌롄커는 날카로운 사회 비판과 풍자로 루쉰문학상, 카프카상 등을 받으며 노벨문학상 후보로 거론되는 작가다.
이밖에 프랑스, 미국, 중국, 일본, 스웨덴 등 8개국 작가 10명이 국내 작가들과 교류하고 독자를 만나는 행사도 13∼17일 그라운드서울에서 열린다. 한국인 최초로 한스 크리스티안 안데르센상을 받은 이수지와 프랑스 그림책 작가 아드리앵 파를랑주, 이주민 문학의 대표주자인 스웨덴 요나스 하센 케미리와 톨스토이 문학상을 받은 한국계 미국인 김주혜, ‘혼모노’의 성해나와 일본의 후즈키 유미 등 국내외 작가가 함께 대담한다.
13일 서울 대학로 예술가의집에서는 토니상 6개 부문을 수상한 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 박천휴 작가와 김현 시인이 ‘생각보다 괴롭고 생각만큼 행복한 예술 세계’를 주제로 이야기를 나눈다.
이어 19일에는 대학로예술극장 소극장에서 2024년 전미도서비평가협회상, 2025년 독일국제문학상 수상자인 김혜순 시인이 김상혁, 신해욱 시인 등과 함께 신작 시집 ‘싱크로나이즈드 바다 아네모네’ 완독 공연을 선보인다.
백온유의 소설 ‘유원’을 원작으로 한 연극 무대와 낭독극, 고(故) 기형도 시인의 ‘입 속의 검은 잎’을 목소리로 재현하는 입체낭독극 ‘기형도 플레이’ 등 다양한 프로그램이 마련됐다.
전국 각지 문학관과 서점, 도서관 등 60여 곳에서도 다양한 행사가 진행된다.
국립한국문학관은 종로 탑골미술관에서 20일까지 고(古)소설 ‘구운몽’ 300주년 기념 특별전을 개최한다. 김유정문학촌, 신동엽문학관, 요산김정한문학관 등 9개 지역문학관은 각 지역의 대표 작가와 작품을 연극, 웹툰, 미디어아트로 재해석한 콘텐츠를 선보인다. 전국의 상주작가 30여명과 문학나눔 도서 선정 작가들이 기획하고 참여하는 행사가 준비됐다.
문체부 관계자는 “이번 축제를 통해 문학의 즐거움을 나누고, 세대와 지역을 넘어 소통할 수 있길 바란다”며 “한국문학이 K-컬처의 원천으로서 세계적으로 더욱 주목받을 수 있도록 창작 지원과 향유 기반을 확대해 나가겠다”고 말했다.
