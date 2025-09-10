전남도, 김경수 지방시대위원장 초청 포럼 개최

5극3특 정책 지역민 공감대 형성



전남 균형성장 전략 논의

김영록 전라남도지사가 9일 오후 국립목포대 글로컬스타트업센터에서 열린 김경수 지방시대위원장 초청 포럼에서 주요 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전남도와 국립목포대는 목포대 남악캠퍼스에서 김경수 대통령 직속 지방시대위원장 초청 포럼을 개최했다고 10일 밝혔다.