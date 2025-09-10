‘황제’ 우즈의 필드 귀환 임박(?)…6개월만에 스윙 영상 소셜미디어에 업로드
12월초 히어로월드 챌린지 복귀 무대 될 듯
‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 필드 복귀 가능성이 높아지고 있다.
우즈는 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 저지시티의 리버티 내셔널 골프클럽 연습장에서 공을 때리는 영상을 소셜미디어에 올렸다. 이 곳은 우즈가 아마추어 선수들을 위해 주최한 이벤트 대회 렉서스컵 개최지다.
우즈는 지난 3월 아킬레스건 파열 진단을 받고 수술대에 오른 뒤 골프채를 아예 놓은 상태다. 수술 후 한 달여가 지나 보행을 하며 대외 활동을 하긴 했으나 공을 치는 모습은 한 번도 보여준 적이 없었다.
우즈가 골프채를 다시 잡기 시작한 정확한 시점은 알려지지 않았지만 스윙 영상이 공개된 것은 6개월만이다. 이는 곧 스윙이 어느 정도 수준에 올라왔다는 방증이어서 그의 복귀가 가까워졌다는 시그널로 읽혀진다.
현재로선 우즈의 복귀 무대는 오는 12월 2일부터 나흘간 자신이 설립한 타이거 우즈 재단 주최로 열리는 히어로 월드 챌린지가 될 가능성이 높다.
그 일정이 여의치 않을 경우 12월 21일과 22일 이틀간 미국 플로리다주 올랜도에서 치러지는 가족 대항 골프 대회 PNC 챔피언십 출전이 될 가능성이 유력하다. 우즈는 아들 찰리와 함께 이 대회에 작년까지 5년 연속 출전했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
