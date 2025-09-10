대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀

“상주 이름, 동생 부탁…돈 때문에 했다는 건 가슴 아파”

유튜버 대도서관. 연합뉴스

이 지난 6일 갑작스럽게 세상을 떠난 가운데 전처인 유튜버 윰댕(이채원)이 직접 고인을 애도하며 최근 퍼진 각종 루머에 대한 입장을 밝혔다.

사실과 다른 이야기들이 퍼지고 있어 더 이상 오해로 상처가 커지지 않기를 바라는 마음으로 몇 가지를 분명히 말씀드리고자 한다”며 글을 적었다.

유튜버 대도서관(나동현)과 전 부인 BJ 윰댕(이채원). 대도서관 유튜브 방송 캡처