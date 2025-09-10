시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 09월 10일)

입력:2025-09-10 05:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 10일 수요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 20.0도, 인천 19.0도, 수원 19.0도, 춘천 16.0도, 강릉 20.0도, 청주 19.0도, 대전 19.0도, 전주 19.0도, 광주 20.0도, 대구 21.0도, 부산 22.0도, 제주 24.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 32.0도, 인천 32.0도, 수원 31.0도, 춘천 31.0도, 강릉 28.0도, 청주 30.0도, 대전 29.0도, 전주 30.0도, 광주 31.0도, 대구 27.0도, 부산 29.0도, 제주 28.0도로 예상됩니다.

오늘 서울·경기남부·충남·전북 지방에 미세먼지가 기승을 부릴 전망입니다. 되도록 외출을 자제하시고, 만약 외출할 경우엔 마스크를 꼭 챙겨야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“가성비로 실속 듬뿍” “프리미엄으로 품격”… 추석 선물 불났다
해운대해수욕장 방문 1000만명 돌파 눈앞… 14일 폐장
“유럽 뚫어라”… 한화 방산3사, 폴란드 찍고 英 방산전시회 참가
길어지는 강릉 ‘극한 가뭄’… 농작물에 이어 공장도 ‘비상’
네팔 시위에 19명 사망… SNS 차단 철회
금값 트로이온스당 3600달러 돌파… 또 사상 최고치
트럼프 “미국 종교 기반 회복해야”… 공립학교 기도 허용 추진
트럼프 차남 “한국, 아시아 가상자산 시장 선도”
국민일보 신문구독