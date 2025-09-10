[속보] 백악관 “국토안보부·상무부, 외국기업 비자 해결위해 공동대응”
미국 조지아주에서 한국인 근로자들이 이민 당국에 대규모로 구금된 사태와 관련, 백악관은 외국 기업 근로자의 비자 문제 등을 해결하기 위해 담당 부처들이 공동 대응하고 있다고 9일(현지시간) 밝혔다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 도널드 트럼프 대통령이 “지난 일요일(7일)에 전 세계의 외국 기업들과, 그들이 미국에서 하는 투자에 대해 매우 감사해한다는 성명을 발표했다”며 “그는 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 것을 이해하고 있다”고 전했다.
이어 “특히 그들이 반도체와 같은 매우 특수한 제품이나 조지아에서처럼 배터리 같은 것을 만들 때는 더욱 그렇다”고 말했다.
다만 “대통령은 또한 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하기를 기대한다”며 “그리고 이 외국 근로자들과 미국인 근로자들이 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다”고 강조했다.
레빗 대변인은 “그래서 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것”이라며 “국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다”고 밝혔다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
