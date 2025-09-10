연출가 심재찬 “임영웅 연출 ‘고도를 기다리며’ 그대로”
10일부터 10월 4일까지 산울림 소극장 개관 40주년 기념 공연
“임영웅 선생님은 ‘자로 잰 듯한’ 연출을 하는 분이셨어요. 6년 만에 올라가는 극단 산울림의 ‘고도를 기다리며’는 임 선생님의 해석을 그대로 담았습니다.”
극단 산울림이 오는 10일부터 10월 4일까지 개관 40주년을 맞은 산울림 소극장에서 ‘고도를 기다리며’를 공연한다. ‘고도를 기다리며’는 지난해 5월 별세한 고(故) 임영웅 연출가의 대표 레퍼토리다. 극단 산울림과 오랜 인연을 맺어온 연출가 심재찬이 임영웅의 연출 노트를 토대로 이번 공연의 연출을 맡았다.
지난 8일 산울림 소극장에서 열린 프레스콜에서 심 연출가는 “1987년 임 선생님의 조연출로 ‘고도를 기다리며’에 처음 참여해 1989년 아비뇽 연극제 공연까지 함께했다”면서 “지금 돌이켜봐도 임 선생님의 연출은 놀랍다. 당시 한국 연극계는 사실주의 연극이 주류였기 때문에 이런 부조리극을 이해하기 쉽지 않았다. 임 선생님은 이 작품을 ‘놀이성’으로 풀어냈는데, 해외에서도 높은 평가를 받았다”고 설명했다.
사무엘 베케트의 ‘고도를 기다리며’는 20세기 연극사에서 부조리극을 대표하는 작품으로 손꼽힌다. 임영웅이 1969년 12월 선보이며 “부조리극은 난해하다”는 고정관념을 깼다. 임영웅은 이듬해 극단 산울림을 창단하며 ‘고도를 기다리며’를 다시 올렸다. 1985년 홍익대 인근에 설립한 산울림 소극장 개관 공연 등 극단 산울림의 역사에서 중요한 순간에는 언제나 ‘고도를 기다리며’가 있었다. 하지만 임영웅의 건강 악화에 따라 2019년 국립극단 명동예술극장에서 50주년 기념 공연을 한 이후 극단 산울림은 ‘고도를 기다리며’를 올리지 않았었다.
임영웅의 아들인 임수현 산울림 소극장 예술감독은 “올해는 산울림 소극장 개관 40주년인 데다 임영웅 연출가 별세 1주기를 맞아 ‘고도를 기다리며’를 선택하지 않을 수 없었다”면서 “연출님은 계시지 않지만, 연출님의 해석과 작업과정을 잘 알고 계시는 심재찬 선생님이 계시고, 극단 산울림의 ‘고도를 기다리며’에 여러 차례 출연한 배우들이 있기 때문에 임영웅 버전의 공연을 충실히 올릴 수 있겠다고 판단했다”고 밝혔다.
출연진 5명 가운데 블라디미르 역에는 1994년부터 ‘고도를 기다리며’에 참여해 온 배우 이호성이, 에스트라공 역에는 2005년부터 함께했던 배우 박상종이 캐스팅됐다. 그리고 포조 역에는 2013년부터 합류한 배우 정나진이 출연한다. 럭키 역의 배우 문성복과 소년 역의 배우 문다원이 이번에 새롭게 캐스팅됐다. 이날 프레스콜에서 배우들은 임영웅의 치밀했던 연출을 떠올렸다.
‘고도를 기다리며’에 10회 이상 출연한 이호성은 “네 발짝도 아니고 세 발짝 반, 시선은 45도로 틀어서. ‘고도를 기다리며 연출 노트에는 이렇게 동선과 시선까지 명료하게 규정돼 있다. ‘우리가 고도에 꽁꽁 묶여 있는 건 아닐까’라는 극 중 대사처럼 우리가 임영웅 선생님에게 꽁꽁 묶여 있다”고 회고했다.
실제로 이날 극단 산울림이 공개한 2권의 연출 노트에는 임영웅의 작품 분석 메모와 함께 배우들의 시선과 동선 등 지시 사항이 꼼꼼하게 적혀 있었다. 이번에 심재찬 연출가와 출연진 모두 연출 노트를 읽고 참고했다. 다만 이번 공연은 임영웅 버전과 비교할 때 배우들의 대사 템포가 다소 빨라지고 움직임이 커졌다. 심 연출가는 “과거 선배 배우들이 ‘고도를 기다리며’를 표현하는 방식은 다소 점잖았던 것 같다. 이번에는 대본에 충실하되 시대 변화에 맞게 템포감을 주는 한편 배우의 움직임을 일부 과장되게 표현해 관객들이 좀 더 몰입하도록 했다”고 설명했다.
