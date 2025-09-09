카타르 도하서 폭발… 이스라엘, 하마스 지도부 타격
하마스 정치국 관계자 주거지 공격한 듯
카타르 외무부 “공격 규탄, 국제법 위반”
이스라엘군이 카타르 수도 도하에서 팔레스타인 무장정파 하마스 지도부를 타격했다.
이스라엘군은 9일(현지시간) 엑스에 공개한 성명에서 “군과 국가보안국(ISA·신베트)은 하마스 테러 조직 고위 지도부를 겨냥해 정밀 타격을 수행했다”며 “하마스 지도부는 수년간 테러 작전을 주도했으며 잔혹한 10월 7일 학살 사건(2023년 하마스의 이스라엘 공격)의 책임도 있다”고 밝혔다.
이어 “민간인 피해를 최소화하기 위해 정밀탄약을 사용했다”며 “군과 국가보안국은 하마스 테러 조직을 격퇴하기 위해 단호한 작전을 계속하겠다”고 경고했다.
카타르는 가자지구 전쟁 발발 이후 미국 이집트와 함께 이스라엘과 하마스 사이에서 휴전을 중재한 국가다. 하마스 정치국 본부도 카타르에 있다. CNN은 “이스라엘의 이번 공격은 카타르에서 군사 행동을 단행한 최초의 사례로 보인다”고 전했다.
이스라엘군은 하마스 정치국 관계자들의 주거용 건물을 타격했다고 카타르 외무부가 밝혔다. 카타르 외무부는 성명에서 “하마스 정치국 관계자들이 거주하는 주거용 건물을 겨냥한 (이스라엘의) 공격을 규탄한다”며 “국제법을 위반한 것으로 카타르인의 안전도 위협했다”고 항의했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사