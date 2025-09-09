KT 소액결제 사태 ‘가상 기지국’ 해킹 정황…부천서도 피해

9일 한 시민이 서울 KT 판매점 앞을 지나고 있다. 연합뉴스

이는 해커가 일시적으로 가짜 기지국을 세워 통신 트래픽을 가로채고, 이를 통해 확보한 정보로 피해자들이 잠든 새벽 시간대에 모바일 상품권 구매나 교통카드 충전 같은 소액결제를 반복한 것으로 추정되는 대목이다. 국내에서는 발생한 사례가 없는 유형으로 알려졌다.

총 5건으로 피해액은 411만원이다.