‘1580만원+450%’에 주식도 받는다…현대차 노사, 임단협 잠정 합의

기본급 10만원 인상 합의

인당 회사 주식 30주 지급

15일 노조원에 찬반 물어

현대자동차 울산공장. 현대차그룹 제공

현대자동차 노사가 기본급 인상과 성과급, 주식 지급 등을 담은 임금 및 단체협약 잠정합의안을 마련했다.