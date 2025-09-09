대우건설 아파트 신축현장서 하청근로자 사망…김보현 사장 현장 급파
대우건설이 시공 중인 아파트 건설 현장에서 사망 사고가 발생했다. 김보현 대우건설 사장은 사고 직후 현장을 찾아 수습에 나섰다.
9일 업계에 따르면 오후 3시 34분쯤 경기 시흥시 정왕동 거북섬 내 푸르지오 디오션 아파트 신축현장에서 하청업체 근로자 50대 A씨가 숨지는 사고가 벌어졌다.
사고는 옥상인 26층에서 대형 크레인 기사 B씨가 크레인으로 철제 계단을 옮기는 과정에서 A씨를 충격하며 발생했다. A씨는 사고 직후 현장에서 사망한 것으로 알려졌다.
경찰은 목격자를 대상으로 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.
사고 현장은 대우건설이 시공을 맡은 총 4개동 400세대 규모의 아파트 단지로, 내년 2월 완공을 앞뒀다.
대우건설 관계자는 “근로자분의 명복을 빌며 유가족 분께 진심으로 사과드린다”며 “현장에 출동한 김보현 사장의 진두지휘 아래 현장 수습 및 유가족분들에 대한 지원, 관계기관 조사에 적극적으로 임할 예정”이라고 밝혔다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사