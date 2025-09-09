질병관리청장 “‘AI 검역관’으로 역학조사·검역…팬데믹 대응책 재구조화”
임승관 질병관리청장은 인공지능(AI) 시대를 맞아 AI 기술을 적용한 ‘AI 검역관’을 도입하는 등의 계획을 밝혔다. 임 청장은 또 미래 감염병 위기에 더 효과적이고 효율적으로 대응할 수 있도록 국가 감염병 위기 대응체계를 재구조화하겠다고 강조했다.
임 청장은 9일 충북 오송 질병관리청에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 “올해와 내년 데이터 과학을 기반으로 질병을 예측하고 관리하는 것에 집중하면서 신종 감염병 대비 측면에선 감염병 위기 대응체계를 재구조화고자 한다”면서 중점 추진 정책을 설명했다.
임 청장은 데이터 과학을 중심으로 질병청 업무를 과감히 혁신하겠다며, 청장을 단장으로 하는 전담 태스크포스(TF)를 운영하겠다고 전했다.
특히 AI를 적극 활용하겠다는 방침이다. 구체적으로는 “감염병 환자 역학조사시 AI를 활용해 밀접접촉자를 자동선별하고 검역과정에선 AI 검역관이 입국자 중 의심 증상자를 자동 분류해 입국 과정의 편리성을 제고할 수 있을 것”이라고 설명했다.
아울러 개인 맞춤형 국가건강조사 결과 통보와 건강정보 제공, 사회관계망서비스(SNS)의 허위 건강정보 모니터링에도 AI를 도입할 것이라며 “잘못된 정보로 인한 국민 건강피해를 최소화하는 노력도 해가려고 한다”고 덧붙였다.
감염내과 전문의인 임 청장은 자신의 현장 경험을 언급, “코로나19 성공 대응 경험을 자산으로 삼되 미래 사회환경 변화에도 유효할 수 있게 국가 감염병 위기 대응체계를 재구조화하겠다”고도 했다.
그는 “감염병 감시와 예측 대응의 정교화, 의료대응 체계 강화와 개편에 집중할 계획”이라며 감시체계를 지원할 수 있는 전담기구도 설치하겠다고 밝혔다.
메신저리보핵산(mRNA) 백신 개발 지원과 관련해선 “올해 12월 임상에 진입하는 것을 목표로 하고 있다”면서 “이번 사업이 성공적으로 완료되면 새로운 감염병 팬데믹이 오더라도 100~200일 이내에 신속하게 백신을 개발할 수 있는 역량을 갖추게 될 것”이라고 기대했다.
임 청장은 또 “내년에 제2차 기후보건영향평가를 실시하고 평가영역에 홍수, 산불도 추가해 이상기후 대응을 강화하겠다”면서 예방 가능한 건강 문제인 ‘손상’을 줄이기 위한 ‘제1차 손상관리 종합계획’도 이달 말 발표하겠다고 전했다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
