‘성비위 논란’ 조국혁신당, ‘조국 비대위원장’ 체제로 간다
조국혁신당이 9일 비상대책위원장에 조국 혁신정책연구원장을 단수 추천하기로 했다.
혁신당은 이날 의원총회 직후 입장문을 내고 “의원 다수는 비대위원장으로 조 원장을 당무위원회에 추천하기로 했다”고 밝혔다.
이어 “비대위는 당 내외의 역량을 모아 신뢰를 회복하고 혁신을 실현할 것”이라며 “창당 초심으로 다시 시작하겠다”고 말했다.
서왕진 혁신당 원내대표는 의총이 끝난 뒤 기자들과 만나 “의총에 참석하지 못한 의원에게도 다 개별적으로 의사 확인을 했다”며 “조 원장이 지금 시기에 나서는 게 여러 어려움에 처할 수 있는 점을 고려해야 한다는 (반대) 의견이 있었는데 다수는 어려움을 헤쳐나가는 게 본연의 역할이라는 의견이 많았다”고 설명했다.
서 원내대표는 이날 논의 결과를 조 원장에게 전달해 수락 의사를 물을 예정이다.
김혜원 성윤수 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사