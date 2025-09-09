고양 장항야구장 ‘한스타 연예인 야구리그’ 개최

배우 겸 가수 서홍 시구 나서

배우 겸 가수 서홍이 지난 8일 경기 고양시 일산동구 장항야구장에서 열린 ‘2025 더킴로펌배 제19회 한스타 연예인 야구리그’ 조마조마와 인터미션의경기를 관람하고 있다.

올해 두 번째 앨범 ‘그대가 남긴 그리움’을 발표했다.

서홍의 두 번째 앨범 ‘그대가 남긴 그리움’

이날 경기는 6연승으로 단독선두를 질주하는 인터미션이 2승 2패로 8위에 머물고있는 조마조마를 6대5로 격파하며 선두를 확고히했다.