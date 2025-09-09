시진핑, 김정은에 9·9절 축전…“전략적 소통 강화”

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 지난 4일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하기 전 인사를 하고 있다. 연합뉴스

장 부위원장과 리룡남 북한대사가 리셉션에서 축사를 했고 “양측이 우호적인 분위기 속에 북·중 관계와 양국 사회주의 사업 발전에 관해 의견을 교환했다”고 보도했다.