‘컨저링 4’부터 ‘홈캠’ ‘귀시’까지…늦더위 날리는 공포영화

영화 '컨저링: 마지막 의식'의 한 장면. 워너브러더스 코리아 제공

1·2편 연출, 3·4편 제작을 맡은 ‘공포 대가’ 제임스 완 감독은 “시리즈의 마침표를 찍기에 가장 걸맞는 작품”이라고 자신했다.

영화 '홈캠'의 한 장면. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트 제공

영화 '귀시'의 한 장면. 바이포엠스튜디오 제공