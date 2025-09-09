팝페라·탱고·청춘 노래까지…BNK ‘Play on BNK’ 9월 공연
17·20일 부산서 무료 공연, 시민 누구나
지역 상생과 문화예술 향유 기회 확대
BNK금융그룹(회장 빈대인)이 시민과 함께하는 무료 문화 프로그램 ‘Play on BNK(시민과 함께 즐기다)’ 9월 행사를 연다. 이번 행사는 오는 17일과 20일 두 차례 진행된다.
‘Play on BNK’는 BNK금융그룹이 지역 주민들에게 다채로운 예술 경험을 제공하기 위해 마련한 프로그램이다. 클래식, 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 장르 공연을 매달 무료로 선보이며 시민들의 문화 향유 기회를 넓혀왔다.
먼저 17일 오후 7시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 열리는 제16회 공연은 ‘부산마루국제음악제’와 협력해 마련됐다. 혼성 팝페라 듀오 ‘휴(HUE)’와 탱고 앙상블 ‘친친 탱고’가 무대에 올라 특별한 아웃리치 콘서트를 선사한다.
이어 20일 오후 5시 중구 광복로 BNK아트시네마에서 제17회 공연이 열린다. 싱어송라이터 김푸름이 ‘청춘, 꿈을 담다’를 주제로 노래와 이야기를 전한다. 김푸름은 영화 ‘오빠 생각’으로 배우 활동을 시작해 오디션 프로그램 ‘청춘스타’ 준우승을 차지했으며, 드라마 ‘대행사’의 OST ‘네버 렛고’, ‘놀아주는 여자’의 OST ‘링 마이 하트’ 등으로 음악 애호가들에게 이름을 알려왔다.
관람 신청은 17일 공연은 10일부터 16일까지, 20일 공연은 12일부터 18일까지 부산은행 모바일뱅킹을 통해 가능하다.
BNK금융그룹 관계자는 “이번 공연이 시민들에게 시원한 즐거움과 감동을 전하길 바란다”며 “앞으로도 지역 문화예술 생태계 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 지난달 열린 제15회 공연은 ‘부산국제코미디페스티벌’과 함께 스탠드업 코미디 무대를 선보이며 세대 간 공감대를 넓혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
