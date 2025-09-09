인천시의회, GTX-B 추가정거장 확정 촉구 결의안 의결

인천시의회 의원들이 9일 본회의장에서 GTX-B 노선의 추가정거장 설치를 강력히 촉구하고 있다. 인천시의회 제공

시의원들은 “추가정거장 설치는 단순한 정차역 추가가 아니라 광역철도망 효율 제고, 수혜지역 확대, 원도심 활성화, 지역 간 교통격차 해소 등에서 중대한 의미를 갖는다”고 입을 모았다.