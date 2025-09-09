9∼12일 제6회 드림파크배 전국아마추어골프선수권대회 개최
수도권매립지관리공사는 9일부터 12일까지 4일간 드림파크 컨트리클럽에서 ‘제6회 드림파크배 전국아마추어골프선수권대회’를 개최한다.
올해로 6회를 맞는 이번 대회는 대한골프협회(KGA)가 주관하며 전국 16개 시도에서 선발된 KGA 랭킹 상위 아마추어 선수 176명(남자부 88명·여자부 88명)이 참가해 기량을 겨룬다.
이번 대회는 기존 3라운드에서 4라운드로 확대 운영되며 대한골프협회 공식 포인트가 지급되는 것이 특징이다. 국내 아마추어 선수들 사이에서는 ‘국내 메이저급 아마추어 대회’로 자리매김하게 됐다.
공사는 대한골프협회를 통해 아마추어 골프 저변 확대와 유망주 발굴·육성에 지속적으로 기여하고 있다. 또 이번 대회는 참가 선수단과 가족, 대회 관계자들의 인천 서구 체류를 통해 숙박·식음·교통 등 지역경제 활성화와 사회적 가치 창출에도 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대된다.
송병억 공사 사장은 “드림파크배 골프대회는 단순한 스포츠 행사가 아닌 한국 아마추어 골프의 미래를 이끌 인재를 발굴하고 지역사회와 함께 성장하는 대표 사회공헌 행사”라며 “앞으로도 골프 유망주 육성과 지역 상생을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
