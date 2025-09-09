수련회 도중 동급생 폭행… 정읍 고교생 수사 착수
전북 정읍 한 고등학교의 남학생이 수련회 기간에 동급생을 폭행했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.
정읍경찰서는 중상해 혐의로 고교생 A군에 대해 고소장이 접수돼 수사중이라고 9일 밝혔다.
고소장에는 지난 7월 10일 부안군 학생해양수련원 생활관에서 수련하던 중 A군이 같은 반 학생 B군을 발과 주먹으로 얼굴 등을 때렸다는 내용이 담겼다.
당시 A군이 낮잠을 자던 B군의 입에 과자 소스를 묻히면서 갈등이 시작됐으며, 이후 B군의 음료수가 없어지자 A군을 의심하며 욕설이 오갔다. 이 과정에서 A군이 B군을 폭행한 것으로 확인됐다.
병원으로 이송된 B군은 우측 상악골이 골절돼 영구적으로 감각을 잃을 수 있다는 진단을 받은 것으로 알려졌다.
학교폭력대책심의위원회는 A군이 반성하고 있으나 B군과의 화해가 이뤄지지 않은 점과 폭력 행위의 심각성 등을 고려해 5일간의 출석정지를 내렸다.
경찰은 고소장 내용을 토대로 사건 경위를 검토하고 있다.
