카카오톡 답장 기능 잘 썼는데…‘이것’으로 바뀐다
카카오톡에서 특정 메시지에 답장을 보내는 기능이 달라진다. ‘대댓글’ 형식으로 메시지에 답할 수 있게 개편된다.
9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 오는 23일 개최하는 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 이같은 내용을 공개할 전망이다.
카카오는 2018년 채팅방 내에 다른 사람이 올린 메시지를 길게 눌러 답장을 보내는 기능을 추가했다.
대화가 빠르게 흘러 메시지가 이미 지나가버렸을 때도 헷갈리지 않게 메시지를 특정해 답을 할 수 있는 기능이다.
현재는 한 번에 답장 하나만을 별도의 메시지로 달 수 있는데, 카카오는 이를 개편해 메시지에 여러 개의 ‘대댓글’을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 스레드(thread) 방식 도입을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
스레드는 업무용 메신저 ‘슬랙’이나 해외 온라인 커뮤니티 등에서 주로 찾아볼 수 있는 방식으로, 여러 사람이 특정 주제에 관해 이야기를 나눌 때 유용하다.
카카오 관계자는 “다양한 이용자의 수요를 반영해 기능을 기능 확대하고 다양화하는 방향으로 개편을 준비하고 있다”며 “자세한 내용은 확정되지 않았고, ‘이프 카카오’에서 최종안을 공개할 예정”이라고 설명했다.
