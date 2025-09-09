부울경 1호 로컬푸드 직매장, 김해농수산물종합유통센터 문 열어

부울경 거점 로컬푸드 1호 직매장이 김해농수산물종합유통센터 내에 문을 열었다. 경남도 제공

이 직매장은 부울경 광역권이 협력해 조성한 첫 로컬푸드 직매장으로, 지역 내 농가에서 생산한 신선한 농산물을 소비자에게 직접 공급해 유통단계 축소와 도농상생의 플랫폼 역할을 수행하게 된다.