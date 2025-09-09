대전사회서비스원, ‘사회서비스원 경영평가’ 2년 연속 1위

대전사회서비스원 관계자들이 9일 양재 aT센터에서 열린 '전국 사회서비스원 경영평가'에서 최우수상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

시 사회서비스원의 우수 사업 사례로는 스마트시티 정책과 연계한 사회서비스 공급주체 다변화 사업, 외국인주민 지원 혁신생태계 구축 사업이 선정됐다.

중앙사회서비스원이 실시한 이용자 만족도 조사에서는 전국 평균 93.1점보다 2.1점 높은

