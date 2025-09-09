오세훈 “9·7 대책, 큰 변화 있는 조치 아니야…시 차원 보완책 내놓을 것”
오세훈 서울시장이 이재명정부의 첫 부동산 공급정책인 9·7 부동산 대책에 대해 “집값 급등의 근원지인 강남 지역에 신규 공급 물량을 획기적으로 늘린다는 조치가 없으면 사실 주택시장은 크게 안정되기 어렵다”고 평가했다.
오 시장은 9일 오전 노원구 백사마을 재개발사업 현장 방문 후 기자들과 만나 “부동산 가격 상승을 견인하는 곳은 서울인데, 서울에 그렇게 큰 변화가 있는 조치가 발표된 것 같지는 않다”며 이 같이 밝혔다.
오 시장은 “주택 부족 현상 때문에 부동산 가격이 오르는 국면에서 사실 서울시민뿐 아니라 전 국민이 관심 갖는 건 서울시, 혹은 국토교통부가 어떻게 서울에, 특히 강남 지역에 신규 주택을 많이, 빨리 공급하느냐 일 것”이라며 “그런 점에 초점을 맞춰서 조만간 서울시 입장 발표가 있을 것”이라고 전했다.
그는 “지금까지 해온 작업을 바탕으로 실현 가능한 로드맵을 설명 드려 부동산 가격이 상승하는 데 최대한 억제책이 될 수 있도록 준비 중”이라고 덧붙였다.
앞서 국토부는 지난 7일 2030년까지 수도권에 매년 신규 주택 27만가구를 착공해 총 135만가구를 공급하겠다는 내용의 주택공급 확대 방안을 발표했다. 수도권 공급의 주요 수단인 공공택지를 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행하는 방향으로 전면 전환하는 한편 규제지역 주택담보대출비율(LTV)을 일부 강화하고 토지거래허가구역 지정권을 확대하는 내용도 대책에 포함됐다.
오 시장은 9·7 부동산대책 발표에 앞서 국토부와 서울시 간 소통이 없었다는 일부 보도에 대해선 “사실과 다르다”고 말했다. 그는 “물론 전 정권처럼 적극적인 의견 교환이 있었던 것은 아니지만, 실무적인 차원에서 의견을 구하는 등 소통은 분명히 있었다”고 전했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
