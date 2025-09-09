[속보] 이 대통령, ‘美 구금사태’에 “큰 책임 느껴…깊은 위로 말씀”
국무회의 모두발언
이재명 대통령이 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인 근로자 300여명이 이민 당국에 체포된 사태와 관련해 “국민 안전 최종 책임자인 대통령으로서 큰 책임감을 느낀다”고 9일 밝혔다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “갑작스러운 일에 많이 놀라셨을 텐데, 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 이렇게 말했다.
이 대통령은 이어 “관계부처는 모든 분이 안전하게 돌아올 때까지 상황을 계속해서 세심하게 관리해주길 바란다”고 주문했다.
이 대통령은 그러면서 “한·미 양국 동반 발전을 위한 우리 국민과 기업 활동에 부당한 침해가 가해지는 일이 다시는 재발하지 않길 바란다”고 강조했다.
이 대통령은 “정부는 유사한 사례가 반복되지 않도록 미국과 긴밀한 협의를 통해 합리적 제도 개선을 신속하게 추진하겠다”고 약속했다.
이 대통령은 “실질적 성과가 나올 수 있도록 상호 신뢰와 동맹 정신에 따라 교섭 노력을 적극적으로 기울여달라”고 당부했다.
미국 이민세관단속국 등은 지난 4일(현지시간) 조지아주 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류자 단속을 실시해 475명을 체포했다.
우리 정부는 구금된 인원 중 한국인은 300명이 넘는 것으로 파악했다.
이들 중에는 LG엔솔 직원과 공장 건설을 맡은 현대엔지니어링 협력사 소속 직원들이 포함됐는데, 대부분 전자여행허가(ESTA)나 회의 참석·계약 등을 위한 상용 비자(B1)를 소지하고 있던 것으로 알려졌다.
우리 정부는 추방이 아닌 ‘자진 출국’ 형식으로 한국에 돌아오는 방안을 미국 측과 논의하고 있다고 한다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사