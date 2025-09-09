한국수목원정원관리원, 산불피해목 활용 ‘희망의 키링’ 판매
한국수목원정원관리원이 대형산불 피해를 입은 경북지역의 산불 피해목으로 ‘희망의 키링’을 제작해 판매한다고 9일 밝혔다.
희망의 키링은 국립백두대간수목원과 국립세종수목원, 국립한국자생식물원 가든숍에서 1개당 6900원에 구매할 수 있다. 판매 수익금 일부는 산불 피해지 복원 및 산림재해 예방 활동 기금으로 활용된다.
앞서 한수정은 수목원에서의 경험을 굿즈를 통해 이어가고, 숲이 주는 평안함을 담는다는 의미의 ‘풀림(FULL林)’이라는 브랜드를 개발했다.
심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “희망의 키링은 공공기관의 자원 재활용 및 지역 경제와의 상생, 산불피해 인식 향상이라는 의미를 담고 있다”며 “앞으로도 산불 피해지를 위한 다양한 숲 회복 프로젝트를 개발하겠다”고 말했다.
