한국수목원정원관리원, 산불피해목 활용 ‘희망의 키링’ 판매

한국수목원정원관리원이 개발한 산불 피해목을 활용한 '희망의 키링'. 한국수목원정원관리원 제공

희망의 키링은 국립백두대간수목원과 국립세종수목원, 국립한국자생식물원 가든숍에서 1개당 6900원에 구매할 수 있다. 판매 수익금 일부는 산불 피해지 복원 및 산림재해 예방 활동 기금으로 활용된다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “희망의 키링은 공공기관의 자원 재활용 및 지역 경제와의 상생, 산불피해 인식 향상이라는 의미를 담고 있다”며 “앞으로도 산불 피해지를 위한 다양한 숲 회복 프로젝트를 개발하겠다”고 말했다.