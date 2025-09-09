‘적조 이어 빈산소수괴 피해까지’ 엎친 데 덮친 경남 바다

이상근 경남 고성군수가 빈산소수괴(산소부족 물덩어리) 피해를 입은 자란만 한 패류 양식장을 찾아 점검하고 있다. 고성군 제공

남해·하동군 일대 양식장을 중심으로 집중됐던 폐사 피해가 통영과 거제 지역 양식장까지 확산되는 등