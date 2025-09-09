[속보] KT, 소액결제 관련 해킹 신고…경찰·KISA 현장조사

부천 소사경찰서도 모바일 상품권 73만원 충전 등 총 411만원이 빠져나갔다는 KT 이용자 신고 5건을 받고 수사 중이다.

KT가 최근 경기 광명시·서울 금천구 등을 중심으로 무단 소액결제 피해가 이어지자 사이버 보안 당국에 사이버 침해 신고를 한 것으로 파악됐다.9일 통신업계에 따르면 KT는 최근 한국인터넷진흥원(KISA)에 무단 소액결제 사건과 관련해 사이버 침해 사실을 신고한 것으로 전해졌다.정보통신망법은 정보통신서비스 제공자가 해킹 등 침해 사고가 발생한 것을 알게 된 때로부터 24시간 이내에 사고 발생 일시, 원인 및 피해 내용 등을 과학기술정보통신부장관이나 KISA에 신고해야 한다고 규정하고 있다.KISA와 이 사건을 병합 수사 중인 경기남부경찰청은 이날 KT에 대한 현장 조사를 진행할 예정으로 알려졌다. 이번 소액결제 사건의 경우 이례적인 부분이 많아 KISA와 경찰이 함께 대처하는 것으로 알려졌다.8월 말부터 최근까지 주로 새벽 시간대 특정 지역의 KT 이용자들이 자신도 모르게 모바일 상품권 구매 등이 이뤄지며 휴대전화 소액결제 피해를 봤다는 신고가 접수돼 경기남부경찰청이 사건을 병합해 수사 중이다.피해 금액은 광명경찰서 3800만원, 금천경찰서 780만원 등 총 4580만원이다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지