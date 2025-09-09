4인가구 만점도 탈락…잠실르엘 청약 ‘만점 통장’은?
‘7인가구·무주택 15년 이상’ 만점 통장 당첨
올 하반기 로또청약 단지로 불리는 서울 송파구 ‘잠실르엘’ 아파트 청약에서 청약 가점 만점자가 나왔다. 올해 들어 수도권에 만점 통장이 나온 건 이번이 처음이며, 전국에서는 두 번째다.
9일 청약홈에 따르면 이날 당첨자를 발표한 잠실르엘 전용 74㎡의 최고 당첨가점은 84점, 최저 74점을 기록했다. 23가구 모집에 9975명이 신청해 경쟁률은 433.7대 1로 나타났다. 전용 74㎡의 분양가는 약 18억7000만원이다.
청약가점 만점인 84점은 무주택 기간 15년 이상, 부양가족 6인 이상, 청약통장 가입기간 15년 이상을 모두 충족해야 가능한 점수다.
이에 잠실르엘은 올해 첫 만점통장을 받은 단지가 됐다. 전국에서는 지난 1월 전북 군산의 ‘더샵 라비온드’ 전용 84㎡D 타입에 이어 두 번째다.
잠실르엘의 모든 타입을 통틀어 최저 가점은 70점으로 전용 51㎡에 청약했다. 7가구를 모집한 해당 타입은 2679명이 몰려 382.71대 1의 경쟁률을 보였다.
70점은 청약자 본인을 포함해 5인가족 이상일 때 가능한 점수다. 또 다른 타입의 최저점은 모두 74점, 최고점은 78~79점으로 나타났다.
이번 청약에서 4인 가족 만점자조차 모두 탈락한 셈이다. 4인 가족이 받을 수 있는 최고점은 69점이다.
이 단지는 분양가 상한제가 적용된 단지다. 당첨 시 10억원 가량의 시세 차익을 기대할 수 있다보니 청약 수요가 몰렸다. 이 단지 분양가는 3.3㎡당 6104만원으로, 전용 59㎡ 분양가가 16억2790만원으로 책정됐다. 이는 지난 2008년 준공된 인근 단지인 파크리오 동일 평형이 6월 29억2000만원에 거래된 것 대비 10억원 넘게 낮다.
이 단지는 6·27 대출 규제 적용 단지로, 잔금 대출이 6억원으로 제한된다. 또 소유권 이전 조건부 전세대출을 받을 수 없어 세입자의 보증금으로 잔금을 치르는 것도 불가능하다. 이에 최소 평형인 45㎡에 당첨되더라도 현금 약 6억원을 마련해야 한다.
잠실 르엘은 잠실 미성·크로바 아파트를 재건축하는 곳으로, 13개 동, 1865 가구로 조성된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사