전남경찰, 마약 유통·판매·투약자 16명 검거…11명 구속
텔레그램 통한 온라인·대면 필로폰·대마 판매 혐의
경찰, 온라인 마약수사 전담팀 중심 수사 확대
수도권과 경남 등 전국 각지에서 마약을 유통·판매해온 일당이 무더기로 경찰에 검거됐다.
전남경찰청 형사기동대는 마약을 판매·알선하고 투약한 혐의(마약류관리에관한법률위반 등)로 60대 A씨 등 16명을 검거해 이 중 11명을 구속했다고 9일 밝혔다.
이들은 지난해 12월부터 텔레그램 등 온라인과 대면 거래를 통해 필로폰과 대마를 유통·판매하고 투약한 혐의를 받는다.
경찰은 SNS(사회관계망서비스)를 통해 마약이 유통되고 있다는 첩보를 입수해 서울, 경기, 인천, 경남 등에서 이들을 순차 검거했다.
이 과정에서 필로폰 8.94(300명분)과 대마 66.21g을 압수했다.
경찰은 온라인 마약수사 전담팀을 중심으로 투약 사범 등이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 계획이다.
