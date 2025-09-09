엔씨소프트 TL, 한국∙대만 등 아시아 권역 스팀 서비스 확장
엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘쓰론 앤 리버티(TL)’가 글로벌 서비스 확장과 대규모 업데이트를 예고했다.
엔씨와 아마존게임즈는 오는 18일부터 스팀(Steam)에서 서비스 중인 TL의 글로벌 서비스 지역을 확장한다. 한국, 대만을 포함한 아시아 권역(이하 1권역) 서비스 이용자들도 아마존게임즈가 서비스 중인 TL 글로벌 버전을 플레이할 수 있다.
TL 글로벌 버전은 한국어 텍스트와 보이스, 중국어(번체) 텍스트를 추가로 제공한다. ‘퍼플(PURPLE)’을 통한 TL의 1권역 서비스는 기존과 동일하게 독립적으로 운영한다.
엔씨는 2023년 12월, 1권역에 자사 플랫폼 ‘퍼플’로 TL을 선출시했다. 이후 2024년 10월, 글로벌 퍼블리셔인 아마존게임즈와 북∙중∙남미, 유럽, 오세아니아, 일본 등 지역에서 TL 글로벌 서비스를 시작했다.
최문영 퍼스트스파크 게임즈 대표는 “글로벌 환경에서 전세계 이용자와 함께 TL을 즐기고 싶다는 많은 1권역 이용자들의 요청을 반영했다”며 “기존 1권역과 글로벌 서비스 모두 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
개발사 퍼스트스파크 게임즈는 박건수 PD가 출연하는 ‘TL PD Talks’ 영상을 10일 오전 10시 공개한다. 오는 16일부터 순차적으로 적용되는 대규모 업데이트를 소개할 예정이다.
글로벌 서비스 확장과 업데이트에 대한 자세한 내용은 TL 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사