경북도 친환경 태양광·무탄소 발전에 조 단위 투자

국민DB

한국동서발전과 영주시는 사업부지 확보 등에 대해 지역사회와 적극적으로 소통할 계획이다. 11만5000㎡ 규모의 부지에 500MW급 무탄소발전소와 에너지저장장치(BESS)를 건설할 예정이다. 1조2000억여원의 사업비가 투자될 것으로 기대되며 준공 목표는 2035년이다.

발전소 건설과 운영 과정에서 발생하는 주변 지역 지원금, 지방세 등 1182억원 정도의 지역경제 파급효과가 있을 것으로 예상된다.