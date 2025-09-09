‘고무보트’ 타고 제주 온 중국인 검거… “돈 벌러 제주 다시 왔다”
전날 제주 해안에서 발견된 미확인 고무보트와 관련해 경찰이 중국에서 밀입국을 시도한 것으로 추정되는 중국인 1명을 붙잡아 수사 중이다.
9일 제주서부경찰서는 전날 오후 6시30분 서귀포시의 한 모텔에서 중국 국적의 40대 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다.
A씨는 경찰 조사에서 “중국 난퉁시에서 7일 오후 출발해 8일 새벽 제주에 도착했다”고 진술했다.
A씨는 2017년 10월 무사증으로 입도해 불법체류하다, 지난해 1월 자진신고를 통해 본인의 불법체류 사실을 밝히고 법무부에 의해 추방 조치됐다.
A씨는 “이번에도 돈 벌러 밀입국했다”고 경찰에 진술했다.
경찰은 A씨를 상대로 함께 밀입국한 사람들에 대한 정보를 확인하고 있다.
지난 8일 오전 7시56분 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미상의 고무보트가 있다는 신고가 제주해경에 접수됐다.
해경이 출동해 확인한 결과 고무보트에 사람이 없는 상태로 기름통 12개와 낚시대 2정, 구명조끼 6벌, 우의, 중국어가 적힌 빵 등 비상식량이 남아 있었다.
해당 보트는 90마력 엔진이 장착된 고무보트였다. 중앙에는 조종간과 위성항법장치도 설치돼 있었던 것으로 전해졌다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
