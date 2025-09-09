충남도 농업기술원, ‘우수 토종 식품균주’ 기술 이전
충남도 농업기술원은 우수 토종 식품균주 연구를 통해 개발한 ‘‘혈전용해 활성 우수 고초균 및 청국장 제조기술’을 지역 가공업체에 기술이전한다고 9일 밝혔다.
이번에 개발한 토종 고초균(BC160CK48)은 청국장 제조 시 점질물 생성력이 뛰어나다. 아미노태 질소·폴리페놀 등 기능성 성분도 풍부해 청국장을 비롯한 고기능성 장류를 제조할 때 활용 가치가 높은 것이 특징이다.
특히 혈액 속 혈전을 녹이는 혈전 용해 활성률이 87.9%에 달하는 것으로 나타났다. 혈전은 모세혈관을 막아 뇌졸중이나 심근경색 등 심각한 혈관질환을 유발한다.
당진시에 있는 온헬쓰바이오는 도 기술원으로부터 토종 고초균(청국장균) 기술을 이전 받아 건강식품으로 상용화할 예정이다.
도 농업기술원은 2019년부터 토종 식품균주의 기능성을 규명하고 선발하는 연구를 지속해 왔다.
그동안 고초균 외에도 미백 효과를 나타내는 토종 효모(특허출원 10-2023-0024516호), 항관절염 활성 우수 효모 및 발효 소재 등을 개발한 바 있다.
현재는 치매 예방 효과가 높은 토종 식품균주를 선발해 식품 소재화 연구를 추진하고 있다.
이종국 농업환경연구과 농식품자원팀장은 “토종 식품균주 개발의 중요성은 날로 커지고 있고, 발효 식품 소재는 부가가치와 경쟁력이 높은 분야”라며 “앞으로도 도내 농식품 산업 발전을 위해 토종 식품균주와 발효기술 연구에 최선을 다하겠다”고 말했다.
