롯데쇼핑 ‘제타’ 5개월째 내리막…1조원 ‘오카도’ 헛돈?

롯데쇼핑이 부산 강서구 국제산업물류도시에 설립 중인 오카도 고객풀필먼트센터(CFC) 조감도. 롯데쇼핑 제공

시장 1위 쿠팡의 ‘로켓배송’을 앞지를 만한 경쟁력을 갖추기 어려운 상황에서 섣불리 무리한 투자를 한 것 아니냐는 우려가 나온다.