광명 아파트서 여자 초등생 끌고 가려던 고교생 긴급체포
경기도 광명 소재 아파트에서 귀가 중이던 여자 초등학생을 강제로 끌고 가려 한 고등학생이 검거됐다.
경기 광명경찰서는 미성년자 약취 미수 혐의로 A군을 긴급체포해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.
A군은 전날 오후 4시20분쯤 광명의 한 아파트에서 B양을 따라 엘리베이터에서 내린 뒤 입을 막고 끌고 가려 한 혐의를 받는다.
A군은 B양이 큰 소리로 울며 저항하자 그대로 달아났다.
B양은 곧바로 부모에게 피해 사실을 알렸고, 부모가 엘리베이터 CCTV를 확인한 뒤 경찰에 신고했다.
경찰은 A군의 신원을 확인한 뒤 같은 날 밤 9시45분쯤 자택에서 그를 붙잡았다.
경찰은 A군을 상대로 정확한 범행 동기를 조사하는 한편 해바라기센터를 통해 B양으로부터 피해 진술을 받을 예정이다.
경찰 관계자는 “서로 안면이 있는 사이인지, 어떤 목적으로 범행했는지는 아직 조사되지 않았다”며 “A군 역시 미성년자로 야간에 조사가 불가능해 이날 주간 시간을 통해 조사할 예정”이라고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
