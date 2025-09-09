구금 한국인 태울 전세기 내일 미국행…대한항공 B747-8i 투입

외교부 신속대응팀, 총영사관 관계자들이 8일(현지시간) 미국 당국의 이민단속으로 체포된 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감돼 있는 있는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설로 향하고 있다. 연합뉴스

미국 조지아주 현대차 배터리 공장 현장에서 구금된 한국인을 태울 전세기가 이르면 오는 10일 현지로 출발한다.