이 대통령, 오는 12일 강원도민 200명과 ‘타운홀미팅’
이재명 대통령이 12일 강원도를 찾아 도민들과 타운홀미팅을 진행한다. 도민들과 K-문화관광벨트 개발 등에 대한 토론을 한다.
이 대통령은 9일 페이스북에 “‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에 참여할 강원도민을 찾는다”며 이같이 밝혔다. 모집하는 인원은 200명이다.
이 대통령은 “K-문화관광벨트 개발과 글로벌 관광허브 구축, 그리고 지역 균형발전을 위한 혁신 정책까지 도민의 생생한 현장 목소리를 바탕으로 합리적이고 지속가능한 해법을 만들어 가겠다”고 전했다.
이 대통령은 “도민 여러분의 소중한 목소리에 귀 기울이며 대안을 모색하겠다”며 “국민이 주인인 나라 강원특별자치도민 여러분과 함께 만들겠다”고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
